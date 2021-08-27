Определились соперники ФК «Локомотив» на групповом этапе Лиги Европы

Московский футбольный клуб «Локомотив» на групповом этапе Лиги Европы сезона 2021/22 сыграет с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем». Соперники российских футболистов определились 27 августа по результатам жеребьевки.

Команды попали в группу E. «Локомотив» попал на турнир на правах победителя Кубка России прошлого сезона.

Календарь матчей московского клуба станет известен позднее, добавляет «Спорт-Экспресс».

В пятницу также стало известно, что российский футбольный клуб «Спартак» на групповом этапе Лиги Европы сыграет с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польским клубом «Легия».

Групповой этап Лиги Европы стартует 16 сентября, а последний тур состоится 9 декабря. Финал турнира намечен на 18 мая 2022 года. Запланировано, что он пройдет в испанской Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Накануне сообщалось, что «Зенит» на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме». Петербургский клуб, являющийся единственной российской командой, которая выступит в Лиге чемпионов в текущем сезоне, сыграет в группе Н.