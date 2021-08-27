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В Кремле осудили плакаты с Калининградской областью в составе ФРГ

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В Кремле негативно относятся к появлению в ФРГ плакатов с Калининградской областью в составе Германии. Об этом сообщил в пятницу, 27 августа, в ходе беседы с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видели сообщения СМИ, реакция у нас негативная, отрицательная», — отметил он.

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В то же время представитель Кремля пояснил, что данные инциденты показывают, какие территориальные цели есть у некоторых политических сил ФРГ. При этом, по словам Пескова, в Москве понимают, что эти плакаты не имеют отношения к официальной позиции Берлина.

Как указал официальный представитель Кремля, власти ФРГ «не подвергают сомнению территориальную целостность» России.

Ранее в этот день в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания появились предвыборные плакаты 72-летней давности, на которых изображена карта Германии с довоенными границами, то есть с Калининградской областью в составе страны. Также на карте присутствуют Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.

Член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя инцидент, заявил, что размещение плакатов является провокацией. Он также призвал провести серьезное расследование, найти тех, кто разместил такие плакаты, и наказать.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что в российском внешнеполитическом ведомстве понимают, что ни официальные власти ФРГ, ни партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) непричастны к данному инциденту.

26 сентября пройдут парламентские выборы в Германии. Занимающая пост канцлера страны с 2005 года Ангела Меркель решила в этом году не выдвигать свою кандидатуру. Кандидатом в канцлеры от ХДС является Армин Лашет, от партии «Зеленые» — Анналена Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц.

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