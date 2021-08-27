Суд арестовал подозреваемого в убийстве тюменской школьницы

Ленинский районный суд в Тюмени арестовал подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки Виталия Бережного на два месяца, сообщает 27 августа корреспондент «Известий» из зала суда.

«Суд постановил <...> избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — приводит корреспондент слова судьи Дмитрия Сухарева.

Подозреваемый присутствовал на заседании в капюшоне и с закрытым маской лицом. Он не смотрел в камеры и игнорировал вопросы журналистов. Защита обвиняемого не будет обжаловать его арест.

Школьница пропала в Тюмени 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

По подозрению в убийстве 25 августа задержали уроженца города Сургута Виталия Бережного. Эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. В квартире мужчины был найден половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники. Подозреваемый несколько дней хранил труп жертвы в холодильнике.

Возбуждено уголовное дело по п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»).

Друг задержанного заявил, что не верит в его виновность. Соседи рассказали, что не наблюдали у мужчины асоциального поведения. Также в невиновности Бережного уверена его сестра, она охарактеризовала брата как положительного семейного человека.

Однако сам Бережной сознался в содеянном, пишет «Газета.ру».

Похороны девочки пройдут 28 августа.