Прямой эфир
Спорт
Определились соперники ФК «Локомотив» на групповом этапе Лиги Европы
Происшествия
В Москве избили актера Дмитрия Ломакина
Мир
В МИД Италии заявили о необходимости диалога с Россией по Афганистану
Происшествия
На востоке Москвы водитель такси сбил ребенка и скрылся
Общество
Лавров выразил соболезнования семьям пострадавших от взрывов в Кабуле
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в некоторых регионах России
Общество
Правительство выделило еще более 7,8 млрд рублей на выплаты медикам
Туризм
«Победа» скорректировала около 50 рейсов из-за коронавируса у пилотов
Мир
Талибы заявили о возможности граждан Афганистана вылететь за границу

Суд арестовал подозреваемого в убийстве тюменской школьницы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ленинский районный суд в Тюмени арестовал подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки Виталия Бережного на два месяца, сообщает 27 августа корреспондент «Известий» из зала суда.

«Суд постановил <...> избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — приводит корреспондент слова судьи Дмитрия Сухарева.

Подозреваемый присутствовал на заседании в капюшоне и с закрытым маской лицом. Он не смотрел в камеры и игнорировал вопросы журналистов. Защита обвиняемого не будет обжаловать его арест.

«Лежала в мешке у заправки»: в Тюмени нашли мертвой 9-летнюю девочку
Школьница ушла на прогулку в конце июня и пропала

Школьница пропала в Тюмени 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

По подозрению в убийстве 25 августа задержали уроженца города Сургута Виталия Бережного. Эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. В квартире мужчины был найден половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники. Подозреваемый несколько дней хранил труп жертвы в холодильнике.

Возбуждено уголовное дело по п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»).

Друг задержанного заявил, что не верит в его виновность. Соседи рассказали, что не наблюдали у мужчины асоциального поведения. Также в невиновности Бережного уверена его сестра, она охарактеризовала брата как положительного семейного человека.

Однако сам Бережной сознался в содеянном, пишет «Газета.ру».

Похороны девочки пройдут 28 августа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021