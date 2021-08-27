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Определен состав групп Лиги Европы по футболу

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В Турции прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы по футболу сезона-2021/22. Всего выделено восемь групп, в которых числятся по четыре клуба.

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Так, в группу А вошли французский «Лион», шотландский «Рейнджерс», чешская «Спарта» и датский «Брондбю», а в группе В оказались «Монако», нидерландский ПСВ, испанский «Реал Сосьедад» и австрийский «Штурм», пишет «Спорт-Экспресс».

Итальянский «Наполи», английский «Лестер», российский «Спартак» и польская «Легия» сыграют в группе С, а греческий «Олимпиакос», немецкий «Айнтрахт», турецкий «Фенербахче» и бельгийский «Антверпен» — в группе D.

В группу Е отобрали итальянский «Лацио», российский «Локомотив», французский «Марсель» и турецкий «Галатасарай», в F — португальскую «Брага», сербскую «Црвена Звезда», болгарский «Лудогорец» и датский «Мидтьюланн», а в G — немецкий «Байер», шотландский «Селтик», испанский «Бетис» и венгерский «Ференцварош».

Для участия в группе I были отобраны хорватское «Динамо» (Загреб), бельгийский «Генк», английский «Вест Хэм» и австрийский «Рапид».

Команда, занявшая первое место в группе, выйдет в плей-офф Лиги Европы. Вторая команда сыграет в стыковых матчах за выход в плей-офф с третьей командой из Лиги чемпионов, а третья команда Лиги Европы сыграет в стыковых матчах со второй командой Лиги конференции за выход в 1/8 финала ЛК.

Групповой этап Лиги Европы стартует 16 сентября, а последний тур состоится 9 декабря. Финал турнира намечен на 18 мая 2022 года. Запланировано, что он пройдет в испанской Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Накануне сообщалось, что «Зенит» на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме». Петербургский клуб, являющийся единственной российской командой, которая выступит в Лиге чемпионов в текущем сезоне, сыграет в группе Н.

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