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В МИД Италии заявили о необходимости диалога с Россией по Афганистану

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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о необходимости диалога с Россией по Афганистану. Он высказал мнение, что Москва играет ключевую роль в урегулировании кризиса.

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«В нынешний деликатный момент [в Афганистане] крайне важно работать в тесной координации международного сообщества. И в этом контексте Россия играет ключевую роль», — заявил министр 27 августа на пресс-конференции по итогам встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин на заседании с постоянным членами Совета безопасности предложил обсудить ситуацию в Афганистане, а именно весь комплекс вопросов, в том числе дипломатических, военных и гуманитарных.

Выступая на съезде партии «Единая Россия» 24 августа глава государства подчеркнул, что Россия не станет вмешиваться во внутренние дела Афганистана, и тем более не станет втягивать свои Вооруженные Силы в конфликт «всех против всех». Одновременно российский лидер раскритиковал идеи Запада размещении беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз в США и Европу. Путин также призвал не допустить в Россию боевиков из Афганистана под видом беженцев.

25 августа канцлер Германии Ангела Меркель выступила за продолжение диалога с Москвой по ситуации в Афганистане. Канцлер отметила, что ситуация в Афганистане очень сложная.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

На фоне этого обстановка в аэропорту Кабула усложнилась и практически приблизилась к хаосу из-за потока иностранных граждан и войск, а также афганцев, желающих покинуть страну.

26 августа в Кабуле произошло несколько взрывов, по последним данным в результате случившегося погибли 110 человек. В тот же день президент США Джо Байден взял на себя ответственность за эти события. Он отметил, что, по данным американской разведки, взрывы совершили боевики радикального движения ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ).

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