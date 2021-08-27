Лавров выразил соболезнования семьям пострадавших от взрывов в Кабуле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 27 августа, заявил, что осуждает теракт в Кабуле и выражает соболезнования семьям пострадавших.

«Мы видим в этом дополнительную необходимость ускорить содействие афганцам, чтобы они сформировали без дальнейших задержек инклюзивное переходное правительство с участием всех основных политических сил этой страны», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи ди Майо.

Кроме того, он подчеркнул важность обеспечения безопасности южных рубежей России и союзников страны в Центральной Азии.

Лавров добавил, что этот вопрос уже обсуждался на виртуальном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и будет обсуждаться на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

В результате взрывов погибло 110 человек, число пострадавших превысило 1,3 тыс.

В тот же день глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил, что угроза американским силам в Афганистане от ИГ реальна, Вашингтон готов к новым атакам.

27 августа президент США Джо Байден взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. Он отметил, что, по данным американской разведки, взрывы совершили боевики радикального движения ИГ.

Американское правительство также обратилось к населению страны с призывом сплотиться, чтобы дать отпор террористам.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

После этого обстановка в аэропорту Кабула усложнилась и практически приблизилась к хаосу из-за потока иностранных граждан и войск, а также афганцев, желающих покинуть страну. По данным российского посольства, к 25 августа из-за различных происшествий в воздушной гавани погибли не менее 50 человек.