Путин предложил членам Совбеза обсудить ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин в пятницу, 27 августа, на заседании с постоянным членами Совета безопасности предложил обсудить ситуацию в Афганистане.

«Мы продолжим с вами обсуждение ситуации, связанной с событиями в Афганистане, продолжим консультации с нашими партнёрами и обменяемся информацией об этих наших контактах», — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

Глава государства предложил обсудить весь комплекс вопросов, в том числе дипломатических, военных и гуманитарных.

Отмечается, что в совещании принимают участие премьер-министр страны Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД России Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава ФСБ Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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