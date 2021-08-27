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Открылся прием заявок на конкурс «Лидеры цифровой трансформации»

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В столице открылся прием заявок на участие в конкурсе на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». Соревнование пройдет в онлайн-формате, рассказала в пятницу, 27 августа, заместитель мэра города Наталья Сергунина.

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«Конкурс проводится уже в третий раз. Он помогает нам найти новые технологичные решения для конкретных городских задач и поддержать талантливых разработчиков. В прошлом году проект объединил больше 350 команд из 76 регионов России. В этом году вместе с российскими специалистами мы приглашаем к участию представителей других стран»,— приводит ее слова портал mos.ru.

До 22 октября участники могут выбрать задачу и подать заявку на официальном сайте конкурса. Соревнование будет состоять из двух этапов. Вначале разработчики презентуют прототипы, созданные для решения одной из 10 актуальных городских задач. По результатам технической экспертизы 100 лучших команд выйдут в финал, где представят проекты в формате питч-сессии. Коллективы, создавшие 10 лучших IT-решений, получат по одному миллиону рублей.

Среди заданий — разработка решения для распознавания тропинок и популярных у горожан неасфальтированных пешеходных маршрутов, создание системы поиска потерявшихся домашних питомцев и сервиса по подбору литературы для посетителей московских библиотек.

Кроме того, как сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, на конкурсе есть задачи, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса.

Среди лучших проектов прошлогоднего конкурса — решение для начинающих предпринимателей «Легкий старт», рекомендательный сервис департамента культуры города Москвы, единая база данных бездомных животных и другие.

Организатором конкурса «Лидеры цифровой трансформации» являются столичный департамент предпринимательства и инновационного развития при содействии департамента информационных технологий. Оператор проекта — Агентство инноваций Москвы.

В 2018 году в столице также была утверждена программа мэра Москвы «Мой район». Ее базовый принцип — формирование комфортного городского пространства в каждом столичном районе, как бы далеко от центра он ни находился. Программа строится на основе идей и пожеланий москвичей, учитывает историю, традиции, инфраструктурные и социальные особенности районов. Горожане сами предлагают, что хотят изменить и усовершенствовать там, где они живут.

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