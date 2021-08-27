В МИЦ «Известия» расскажут о способах защитить здоровье школьников

31 августа в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Учебный год в новых реалиях: как защитить здоровье детей в школе и дома? Правила санитарной безопасности и защиты от инфекций».

Как защитить здоровье детей в школе и дома и минимизировать санитарные риски? Как проект «Школьная медицина» может помочь в этом? Какие риски для здоровья детей могут таить в себе жилые помещения? Какие правила важно выполнять, чтобы их минимизировать? Какова роль школы для обучения детей правилам гигиены? Насколько осведомлено общество о важности соблюдения санитарных правил не только в общественных местах, но и дома? Каковы современные способы обеспечения санитарной безопасности дома и учебного пространства?

В пресс-конференции примут участие:

Татьяна Кусайко, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике (онлайн)

Роман Горенков, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко», д.м.н.;

Виктор Войнов, и.о. директора ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования» Минпросвещения России, д.б.н.;

Марианна Шевченко, директор по развитию общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (онлайн)

Лариса Паутова, управляющий директор Фонда «Общественное мнение», д.с.н.;

Юлия Хейфец, представитель Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены, руководитель регуляторного отдела компании «Рекитт».

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.