Прямой эфир
Спорт
Определились соперники ФК «Локомотив» на групповом этапе Лиги Европы
Происшествия
В Москве избили актера Дмитрия Ломакина
Мир
В МИД Италии заявили о необходимости диалога с Россией по Афганистану
Происшествия
На востоке Москвы водитель такси сбил ребенка и скрылся
Общество
Лавров выразил соболезнования семьям пострадавших от взрывов в Кабуле
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в некоторых регионах России
Общество
Правительство выделило еще более 7,8 млрд рублей на выплаты медикам
Туризм
«Победа» скорректировала около 50 рейсов из-за коронавируса у пилотов
Мир
Талибы заявили о возможности граждан Афганистана вылететь за границу

В МИЦ «Известия» расскажут о способах защитить здоровье школьников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

31 августа в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Учебный год в новых реалиях: как защитить здоровье детей в школе и дома? Правила санитарной безопасности и защиты от инфекций».

Как защитить здоровье детей в школе и дома и минимизировать санитарные риски? Как проект «Школьная медицина» может помочь в этом? Какие риски для здоровья детей могут таить в себе жилые помещения? Какие правила важно выполнять, чтобы их минимизировать? Какова роль школы для обучения детей правилам гигиены? Насколько осведомлено общество о важности соблюдения санитарных правил не только в общественных местах, но и дома? Каковы современные способы обеспечения санитарной безопасности дома и учебного пространства?

В пресс-конференции примут участие:

  • Татьяна Кусайко, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике (онлайн)
  • Роман Горенков, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко», д.м.н.;
  • Виктор Войнов, и.о. директора ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования» Минпросвещения России, д.б.н.;
  • Марианна Шевченко, директор по развитию общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (онлайн)
  • Лариса Паутова, управляющий директор Фонда «Общественное мнение», д.с.н.;
  • Юлия Хейфец, представитель Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены, руководитель регуляторного отдела компании «Рекитт».

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021