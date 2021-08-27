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Определились соперники ФК «Спартак» на групповом этапе Лиги Европы

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Российский футбольный клуб «Спартак» сыграет с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польским клубом «Легия» на групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка прошла 27 августа в Стамбуле.

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Перечисленные команды попали в группу С. Даты и время проведения матчей станут известны позднее.

Другой российский клуб «Локомотив» на групповом этапе встретится с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем».

Команда, занявшая первое место в группе, выйдет в плей-офф Лиги Европы. Вторая команда сыграет в стыковых матчах за выход в плей-офф с третьей командой из Лиги чемпионов, а третья команда Лиги Европы сыграет в стыковых матчах со второй командой Лиги конференции за выход в 1/8 финала ЛК, добавляет «Спорт-Экспресс».

Днем ранее сообщалось, что «Зенит» на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме». Петербургский клуб, являющийся единственной российской командой, которая выступит в Лиге чемпионов в текущем сезоне, сыграет в группе Н.

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