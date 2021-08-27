Эксперт назвал предложение НАУФОР увеличить налоговый вычет по ИИС назревшей мерой

Предложенние Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Банку России увеличить сумму, с которой формируется налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) первого типа, с 400 тыс. до 1 млн рублей, если счет не закрыт в течение трех лет, — назревшая мера. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в пятницу, 27 августа.

Ранее в этот же день СМИ сообщили, что НАУФОР направила ЦБ письмо с соответствующей просьбой. По ИИС-1 — брокерскому счету физического лица, действующему минимум три года с момента открытия, сейчас можно вернуть 13% от суммы, внесенной на него в течение прошлого года, но максимум — 52 тыс. рублей в год. В случае принятия предложения ассоциации можно будет получать 130 тыс. рублей.

По словам Домащенко, налоговый вычет в 52 тыс. рублей в год уже не воспринимается состоятельными людьми как вариант стимулирования их инвестиций. А вот вычет более чем 100 тыс. рублей — уже «более вменяемая сумма», ради которой стоит открывать ИИС, по крайней мере потратить некоторое время для ознакомления с системой, считает эксперт.

НАУФОР считает, что предлагаемое решение простимулирует сохранение денег на ИИС первого типа на срок дольше минимального для этого счета срока в три года. Также ассоциация предложила предусмотреть закрытие такого счета, если им не воспользовались в течение одного года.

Эксперты указывали, что предложенные меры станут дополнительным стимулом вложений в ИИС первого типа.