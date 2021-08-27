Прямой эфир
Спорт
Определились соперники ФК «Локомотив» на групповом этапе Лиги Европы
Происшествия
В Москве избили актера Дмитрия Ломакина
Мир
В МИД Италии заявили о необходимости диалога с Россией по Афганистану
Происшествия
На востоке Москвы водитель такси сбил ребенка и скрылся
Общество
Лавров выразил соболезнования семьям пострадавших от взрывов в Кабуле
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в некоторых регионах России
Общество
Правительство выделило еще более 7,8 млрд рублей на выплаты медикам
Туризм
«Победа» скорректировала около 50 рейсов из-за коронавируса у пилотов
Мир
Талибы заявили о возможности граждан Афганистана вылететь за границу

Эксперт назвал предложение НАУФОР увеличить налоговый вычет по ИИС назревшей мерой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предложенние Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Банку России увеличить сумму, с которой формируется налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) первого типа, с 400 тыс. до 1 млн рублей, если счет не закрыт в течение трех лет, — назревшая мера. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в пятницу, 27 августа.

Выложить по полной: как платить налоги с брокерских счетов
«Самый грустный день» инвестора может стать менее печальным

Ранее в этот же день СМИ сообщили, что НАУФОР направила ЦБ письмо с соответствующей просьбой. По ИИС-1 — брокерскому счету физического лица, действующему минимум три года с момента открытия, сейчас можно вернуть 13% от суммы, внесенной на него в течение прошлого года, но максимум — 52 тыс. рублей в год. В случае принятия предложения ассоциации можно будет получать 130 тыс. рублей.

По словам Домащенко, налоговый вычет в 52 тыс. рублей в год уже не воспринимается состоятельными людьми как вариант стимулирования их инвестиций. А вот вычет более чем 100 тыс. рублей — уже «более вменяемая сумма», ради которой стоит открывать ИИС, по крайней мере потратить некоторое время для ознакомления с системой, считает эксперт.

НАУФОР считает, что предлагаемое решение простимулирует сохранение денег на ИИС первого типа на срок дольше минимального для этого счета срока в три года. Также ассоциация предложила предусмотреть закрытие такого счета, если им не воспользовались в течение одного года.

Эксперты указывали, что предложенные меры станут дополнительным стимулом вложений в ИИС первого типа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021