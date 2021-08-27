Линейки в Пскове пройдут только для первых и выпускных классов

В школах Псковской области торжественные линейки 1 сентября проведут только для первоклассников и выпускников. Присутствие родителей разрешено. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба.

По его словам, которые приводит ИА FlashNord, причина подобного решения — эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, которая пока остается напряженной.

Ранее сообщалось, что в российских школах День знаний в этом году пройдет в традиционном очном формате. Об этом сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Госсовета по вопросам образования.