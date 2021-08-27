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В Казахстане уточнили число пропавших после взрывов на складе боеприпасов

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После взрывов на складе боеприпасов на юге Казахстана пропали без вести два человека, а не четыре, как сообщалось ранее. Информацию 27 августа уточнил журналистам официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.

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«Поправка: ищут двоих, а не четырех человек», — рассказал Уали в пятницу.

26 августа близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области на складе в воинской части произошли пожар и последующие взрывы. На складе хранились преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло шесть взрывов. Пострадали минимум 90 человек, еще девять человек погибли.

27 августа министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что планирует подать в отставку на фоне случившегося.

В тот же день первый президент Казахстана, председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора с Ермекбаевым выразил соболезнования родным погибших при взрывах.

В пятницу президент страны Касым-Жомарт Токаев также поручил создать межведомственную комиссию по устранению последствий взрывов на складе боеприпасов.

Воинская часть и склад инженерных боеприпасов существуют с 1972 года. После ликвидации последствий пожара в Арыси с 2019 года на данный склад была вывезена часть инженерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия.

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