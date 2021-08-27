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Эксперт раскритиковал призыв к отказу от МРОТ

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это необходимая экономическая единица, которая нужна, чтобы работодатели могли осуществлять планирование, а также чтобы правильно рассчитать штраф или выплату ущерба. Об этом в пятницу, 27 августа, в беседе с «Известиями» заявил профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.

Оплата трудна: МРОТ предложили повысить до 20 тыс. рублей
В какую сумму может обойтись эта инициатива

Так он прокомментировал высказывание первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николая Арефьева, который заявил, что МРОТ в России является анахронизмом, от которого следует окончательно отказаться, и ориентироваться только на прожиточный минимум. По его мнению, в стране за 30 лет просто привыкли к такому параметру, но в действительности он избыточен. Оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума, отметил Арефьев.

«МРОТ — это не просто литературная величина, это экономическая специальная единица, которая служит некой точкой отсечения для работодателей. Работодатели не могут в контракте ставить сумму меньше МРОТ, все налоги и выплаты в социальные фонды оплачиваются уже исходя из этой минимальной суммы», — рассказал эксперт.

Он также добавил, что МРОТ помогает работодателям рассчитать, какая сумма налогов будет ими выплачена в год, и осуществлять планирование бюджета.

Кроме того, исходя из МРОТ назначаются различные административные штрафы.

«Если человек стал нетрудоспособным по чужой вине, всегда можно подсчитать, сколько человек заработал бы, если бы не сидел на больничном. Сторона, которая нанесла увечье, должна минимум заплатить за год 12 МРОТ, не с потолка судья берет цифры», — подчеркнул Матвейчев.

11 августа стало известно, что в Госдуме предложили повысить размер минимальной оплаты труда до 20 тыс. рублей. Как выяснили «Известия», такие поправки в закон «О минимальном размере оплаты труда» планирует внести в нижнюю палату российского парламента группа депутатов во главе с председателем комитета ГД по труду и социальной политике Ярославом Ниловым. В большинстве фракций инициативу поддержали.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею о повышении МРОТа. По ее словам, нельзя назначать конкретный размер МРОТа, его нужно рассчитывать совместно с Минфином и правительством, чтобы понимать, какие изменения потребуется внести в бюджет РФ.

На данный момент МРОТ в целом по РФ составляет 12 792 рубля, региональные значения показателя разнятся.

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