Подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени арестовали

Подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени Виталия Бережного арестовали на два месяца, до 25 октября. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — приводит корреспондент слова судьи Дмитрия Сухарева.

Подозреваемый присутствовал на заседании в капюшоне и с закрытым лицом. Он не смотрел в камеры и не отвечал на вопросы журналистов.

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

По подозрению в убийстве Бережной был задержан 25 августа. Эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. В квартире мужчины был найден половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники. Подозреваемый несколько дней хранил труп жертвы в холодильнике.

Друг задержанного заявил, что не верит в его виновность. Соседи рассказали, что не наблюдали у мужчины асоциального поведения. Также в невиновности Бережного уверена его сестра, она охарактеризовала брата как положительного семейного человека.

Следствие попросило арестовать подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»).