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В москвичку выстрелили с балкона многоэтажки

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На северо-западе Москвы женщину обстреляли из соседнего дома. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает РЕН ТВ.

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Как сообщила сама пострадавшая, инцидент произошел 25 августа. Она стояла на балконе своей квартиры на Песчаной улице, когда услышала хлопок. Посмотрев в сторону, откуда раздался звук, женщина увидела двух мужчин, стоявших на балконе соседнего дома — они находились на уровне 10 этажа.

Один из мужчин, заметив женщину, направил на нее пистолет и выстрелил. Пуля не попала в нее, а лишь задела балкон. Злоумышленник стрелял из огнестрельного оружия.

Правоохранители задержали 32-летнего мужчину, открывшего огонь. Известно, что ранее он уже был судим. Вместе с ним был задержан 28-летний гражданин Украины. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее, 24 августа, житель Москвы устроил стрельбу из окна дома на Комсомольском проспекте. Пенсионер стрелял из пневматического оружия, о произошедшем в полицию сообщил очевидец. Информации о пострадавших не поступало.

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