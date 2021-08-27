Песков рассказал об отсутствии запросов от США о помощи после теракта в Кабуле

Песков рассказал об отсутствии запросов от США о помощи после теракта в Кабуле

2021-08-27 13:25:45

2021-08-27 13:25:45

2021-08-27 13:25:45

2021-08-27 13:25:45

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