Дым от пожаров в Мордовии добрался до рязанского Касимова

Жители города Касимов в Рязанской области жалуются на едкий дым от лесных пожаров в Мордовии. Они утверждают, что ситуация ухудшилась в четверг, 26 августа.

Как уточняет 62INFO.ru, в начале августа на дым от лесных пожаров в Мордовии пожаловались жители рабочего поселка Кадом в Рязанской области. На месте тушения сейчас находятся рязанские пожарные.

25 августа сообщалось, что в результате природного пожара уничтожена почти треть Мордовского заповедника. Площадь, пройденная огнем, составляет порядка 10 тыс. га.