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Дым от пожаров в Мордовии добрался до рязанского Касимова

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Жители города Касимов в Рязанской области жалуются на едкий дым от лесных пожаров в Мордовии. Они утверждают, что ситуация ухудшилась в четверг, 26 августа.

Как уточняет 62INFO.ru, в начале августа на дым от лесных пожаров в Мордовии пожаловались жители рабочего поселка Кадом в Рязанской области. На месте тушения сейчас находятся рязанские пожарные.

25 августа сообщалось, что в результате природного пожара уничтожена почти треть Мордовского заповедника. Площадь, пройденная огнем, составляет порядка 10 тыс. га.

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