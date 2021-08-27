В Кремле отреагировали на ситуацию со взрывами в Кабуле

Соединенные Штаты не отправляли России запросы о помощи в поисках организаторов теракта в столице Афганистана. Об этом 27 августа заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Чтобы кому-то оказать помощь, нужно, чтобы кто-то о ней попросил. Мне неизвестно, что от американцев были какие-то обращения на этот счет», — рассказал Песков.

Также представитель Кремля отметил, что спецслужбы работают днем и ночью, чтобы анализировать ситуацию в Афганистане и прогнозировать все возможные варианты развития событий.

Пресс-секретарь президента РФ также отказался отвечать на вопрос о том, знала ли Россия о готовящемся в столице Афганистана теракте.

«Тоже я оставлю без ответа ваш вопрос. Широко транслировались предсказания пресс-служб разных стран, что такие теракты возможны», — отметил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

При этом Песков заявил, что Россия ускорит вывоз людей из Кабула в связи с произошедшим.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Президент США Джо Байден в тот же день взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. Он отметил, что, по данным американской разведки, взрывы совершили боевики радикального движения ИГ.

В пятницу сообщалось, что число погибших в результате взрывов, устроенных террористами-смертниками в районе аэропорта Кабула, увеличилось до 110 человек.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия» 24 августа, также прокомментировал ситуацию в Афганистане. Он подчеркнул, что Россия не станет вмешиваться во внутренние дела этого государства и тем более не станет втягивать свои Вооруженные силы в конфликт «всех против всех».

Одновременно российский лидер раскритиковал идеи Запада о размещении беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз в США и Европу. Глава государства также призвал не допустить в Россию боевиков из Афганистана под видом беженцев.