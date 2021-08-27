В En+ Group рассказали о 60% вакцинированных сотрудников

Компания En+ Group организовала онлайн-встречу сотрудников с заместителем главного врача по анестезиологии и реаниматологии Московской городской клинической больницы № 52 Сергеем Царенко. Участники встречи обсудили ситуацию с коронавирусом: симптомы инфекции, тенденции третьей волны и особенности вакцинации. Об итогах мероприятия «Известиям» 27 августа рассказали в компании.

На встрече Царенко предупредил, что особенную опасность представляют собой новые штаммы коронавируса: они более агрессивные и чаще приводят к тяжелым последствиям, в том числе у молодежи и детей.

Врач добавил, что госпитализация заболевшим COVID-19 требуется, если температура держится в течение семи дней, а также если наблюдаются воспалительные процессы по анализу крови. Чаще всего в больницы попадают люди со средней и тяжелой степенью заболевания.

Летальность среди нуждающихся в госпитализации составляет около 10%. Среди нуждающихся в переводе в реанимацию — 40%, а среди требующих перевода на искусственную вентиляцию легких — 80%. «Именно поэтому «с моей точки зрения нужно пересмотреть свои предубеждения по поводу вакцинации», — сказал Царенко, слова которого привели в En+ Group.

Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора компании по персоналу, отметила необходимость повышать информированность и соблюдать все меры предосторожности.

«В прошлом году мы запустили в En+ Group горячую линию и консультационный центр медицинской помощи, регулярно ведем информационно-разъяснительную работу. <…> На наших предприятиях работают выездные пункты вакцинации для работников. Привившимся сотрудникам мы официально даем дополнительные дни отпуска», — рассказала Альбрехт.

Она отметила, что около 60% сотрудников компании уже прошли вакцинацию, остальные — недавно переболели или планируют сделать прививку в ближайшее время.

О важности вакцинации также не раз говорил основатель компании Олег Дерипаска. Еще в январе этого года в своем Telegram-канале он писал, что май 2023 года — это, наверное, «самый ранний и очень оптимистичный срок, когда ситуация в экономике и жизни начнет возвращаться к докризисному состоянию. Мне кажется, важно быть реалистами. И надо понимать, что это произойдет только при условии успешной и быстрой вакцинации врачей, педагогов и основных групп пожилого населения, введения ковид-паспортов и при сохранении строгих карантинных мер».

В отчете об устойчивом развитии En+ Group за 2020 год сообщается, что на борьбу с пандемией COVID-19 группа направила $71 млн. Инвестиции были направлены в том числе на строительство медицинского учреждения в Гвинее и медицинских центров для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в семи городах России и на Украине.