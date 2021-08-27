Прямой эфир
Политика
В Госдуме указали на ложь в словах Зеленского о его достижениях
Мир
Грузия разместила самолеты НАТО в аэропорту Тбилиси для эвакуации из Кабула
Мир
Шойгу рассказал о «глубокой работе» против России извне
Общество
Подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени арестовали
Туризм
Росавиация возобновила чартерные рейсы из 49 городов России в Египет
Мир
Токаев поручил создать комиссию по устранению последствий взрывов в Казахстане
Мир
Число жертв взрывов у аэропорта Кабула возросло до 110 человек
Мир
Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали в Милане
Спорт
Дзюдоистка Степанюк завоевала бронзу на Паралимпиаде в Токио

Открылся прием заказов на Range Rover Velar 2022 модельного года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Jaguar Land Rover в пятницу, 27 августа, объявил о начале приема заказов на Range Rover Velar 2022 модельного года, включая спецверсию Auric Edition.

Проще некуда: как автопроизводители пытаются сдержать цены
Отечественные автомобили и импортные новинки резко подорожали

Цены на новинку стартуют от 4 817 000 рублей. Топовая версия кроссовера будет стоить минимум 7 222 000 рублей. Специальная версия Auric Edition обойдется клиентам в 5 690 000 рублей.

В России Range Rover Velar 2022 модельного года доступен с двумя двухлитровыми четырехцилиндровыми двигателями — 249-сильным бензиновым и дизельным мощностью 199 л.с., а также с двумя трехлитровыми шестицилиндровыми двигателями D300 и P400. Все версии оснащены восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода с динамическим распределением крутящего момента на каждое колесо.

В базовой версии кроссовер получил светодиодные фары, мультимедийную систему Pivi с 11,4-дюймовым сенсорным дисплеем, камеру заднего вида и фирменную систему выбора режимов езды Terrain Response.

Комплектацию S стоимостью 5 261 000 рублей оснастили также внедорожным круиз-контролем All-Terrain Progress Control и системой распознавания дорожных знаков. В версии SE (5 498 000 рублей) будут доступны виртуальная 12,3-дюймовой приборная панель, адаптивный круиз-контроль и система обнаружения приближающихся автомобилей при движении задним ходом.

R-Dynamic (5 043 000 рублей) отличается интерьером. Комплектация HSE (7 222 000 рублей) оборудована аудиосистемой Meridian Surround мощностью 750 Вт с 19 динамиками и сабвуфером, функцией мониторинга слепых зон и другими функциями.

Auric Edition также в значительной мере отличается дизайном.

Ранее, 24 августа, подразделение Special Vehicle Operations в ходе презентации в Москве показало эксклюзивную серию внедорожников Range Rover Sport SVR Ultimate с новым покрытием кузова, содержащим тонкие стеклянные частицы. Внедорожник получил дизайн от специалистов SV Bespoke. Три варианта отделки экстерьера включают два новых цвета — Maya Blue Gloss и Marl Grey Gloss.

Осенью 2020 года Land Rover представила на российском рынке специальную версию внедорожника Range Rover под названием Fifty, которая посвящена 50-летнему юбилею модели.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021