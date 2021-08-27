Открылся прием заказов на Range Rover Velar 2022 модельного года

Jaguar Land Rover в пятницу, 27 августа, объявил о начале приема заказов на Range Rover Velar 2022 модельного года, включая спецверсию Auric Edition.

Цены на новинку стартуют от 4 817 000 рублей. Топовая версия кроссовера будет стоить минимум 7 222 000 рублей. Специальная версия Auric Edition обойдется клиентам в 5 690 000 рублей.

В России Range Rover Velar 2022 модельного года доступен с двумя двухлитровыми четырехцилиндровыми двигателями — 249-сильным бензиновым и дизельным мощностью 199 л.с., а также с двумя трехлитровыми шестицилиндровыми двигателями D300 и P400. Все версии оснащены восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода с динамическим распределением крутящего момента на каждое колесо.

В базовой версии кроссовер получил светодиодные фары, мультимедийную систему Pivi с 11,4-дюймовым сенсорным дисплеем, камеру заднего вида и фирменную систему выбора режимов езды Terrain Response.

Комплектацию S стоимостью 5 261 000 рублей оснастили также внедорожным круиз-контролем All-Terrain Progress Control и системой распознавания дорожных знаков. В версии SE (5 498 000 рублей) будут доступны виртуальная 12,3-дюймовой приборная панель, адаптивный круиз-контроль и система обнаружения приближающихся автомобилей при движении задним ходом.



R-Dynamic (5 043 000 рублей) отличается интерьером. Комплектация HSE (7 222 000 рублей) оборудована аудиосистемой Meridian Surround мощностью 750 Вт с 19 динамиками и сабвуфером, функцией мониторинга слепых зон и другими функциями.



Auric Edition также в значительной мере отличается дизайном.

Ранее, 24 августа, подразделение Special Vehicle Operations в ходе презентации в Москве показало эксклюзивную серию внедорожников Range Rover Sport SVR Ultimate с новым покрытием кузова, содержащим тонкие стеклянные частицы. Внедорожник получил дизайн от специалистов SV Bespoke. Три варианта отделки экстерьера включают два новых цвета — Maya Blue Gloss и Marl Grey Gloss.

Осенью 2020 года Land Rover представила на российском рынке специальную версию внедорожника Range Rover под названием Fifty, которая посвящена 50-летнему юбилею модели.