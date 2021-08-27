Археологические раскопки продолжат в Снетогорском монастыре Пскова

В Пскове завершились предпроектные исследования территорий Мирожского, Снетогорского и Косьмодемьянского монастырей. Как сообщила руководитель Псковского археологического центра Марина Кулакова, меньше всего находок удалось найти в Снетогорском монастыре.

«Но самая главная цель там была достигнута: мы нашли и постройки, и культурный слой, который связан с временем функционирования Снетогорского монастыря в Средние века, но не связан с некрополем, то, что обычно открывают на территории монастырей, — цитирует Кулакову Псковское агентство информации.

Был исследован сохранившийся участок культурного слоя XIV–XVIII вв. Выявлен вход в неизвестную каменную постройку. В стенах две ниши, которые, возможно, использовались для установки свечей или ламп. Вход в постройку датируется достаточно широко: 2-я половина XV–XVII вв. Раскопки в центральной части обители планируется продолжить, передает Псковская лента новостей.

Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь — действующий женский монастырь во Пскове. Один из древнейших из ныне существующих псковских монастырей, первое упоминание в летописи относится к XIII веку. Первоначально был мужским. Монастырь находится в 3,5 км от центра современного города Пскова, на высоком правом берегу излучины реки Великой.

Ранее археологи обнаружили останки домашних животных во время раскопок на улице Леона Поземского в Пскове. Предполагается, что животные погибли во время пожара. Возгорание уничтожило постройки конца XVII — начала XVIII века. Позже на месте пепелища были проложены трамвайные пути. Специалисты предполагают, что хозяева на зиму забирали животных домой, в тепло. Во время пожара их не успели спасти.