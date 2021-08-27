Центробанк допустил блокировку четырех VPN-сервисов

ЦБ допустил блокировку четырех VPN-сервисов Роскомнадзором. Речь идет о Psiphon, TunnelBear, Thunder и Red Shield. Сервисы используются для обхода блокировок и для защиты конфиденциальности, сообщает телеканал «Известия». Регулятор разослал банкам соответствующее письмо. До 2 сентября кредитные организации должны сообщить об использовании VPN, чтобы их блокировка не затронула их. Чаще всего банки пользуются VPN, чтобы подключиться к внутренним системам банка.

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