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Дзюдоистка Степанюк завоевала бронзу на Паралимпиаде в Токио

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Россиянка Алеся Степанюк 27 августа завоевала бронзовую медаль в дзюдо на Паралимпийских играх в Токио.

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36-летняя Степанюк выступала в весовой категории до 52 кг. Ее соперницей была представительница Японии Юи Фудзивара.

Встреча закончилась со счетом 10:0 в пользу россиянки, добавляет «Спорт-Экспресс».

Также в пятницу дзюдоистка Виктория Потапова завоевала бронзу на Паралимпийских играх в весовой категории до 48 кг.

В Паралимпиаде участвует более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в турнире под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады. Соревнования продлятся до 5 сентября.

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