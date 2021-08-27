Прямой эфир
Политика
В Госдуме указали на ложь в словах Зеленского о его достижениях
Мир
Грузия разместила самолеты НАТО в аэропорту Тбилиси для эвакуации из Кабула
Мир
Шойгу рассказал о «глубокой работе» против России извне
Общество
Подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени арестовали
Туризм
Росавиация возобновила чартерные рейсы из 49 городов России в Египет
Мир
Токаев поручил создать комиссию по устранению последствий взрывов в Казахстане
Мир
Число жертв взрывов у аэропорта Кабула возросло до 110 человек
Мир
Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали в Милане
Спорт
Дзюдоистка Степанюк завоевала бронзу на Паралимпиаде в Токио

Музыку «ВКонтакте» можно будет слушать без интернета

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи «ВКонтакте» (VK) смогут скачивать и слушать треки офлайн в приложении социальной сети. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, которое поступило «Известиям» 27 августа.

Сети любви: 5 млн россиян ищут пару в интернете
Приведет ли рост виртуальных знакомств к социальным сдвигам

«Музыку «ВКонтакте» можно будет сохранять в мобильном приложении и слушать даже без интернета. Кеширование будет доступно по подписке на музыку «ВКонтакте», VK Combo и BOOM. <…> Изменения начнут действовать с 30 августа», — говорится в публикации.

Отмечается, что подписка на данные сервисы объединяет предложения от сервисов экосистемы VK и ее партнеров.

В компании добавили, что рекомендации платформы стали лучше учитывать предпочтения пользователей: теперь алгоритм может построить не только привычный дневной плейлист, но и подборки с треками, собранными по похожим артистам, жанрам и звучанию.

«Мы постоянно развиваем функциональность платформы, пополняем лицензионную библиотеку треков и сотрудничаем с крупнейшими правообладателями. В этом развитии необходимо соблюдать баланс между интересами пользователей, независимых музыкантов и стандартами музыкальной индустрии по части стриминга. Поэтому мы не только сохраняем музыку бесплатной, позволяя аудитории слушать новые и любимые треки в любом количестве, делиться ими и долгие годы собирать в плейлистах, но и предоставляем больше удобных возможностей пользователям с подпиской», — сообщил Андрей Капитанов, руководитель команды, отвечающей за музыкальные сервисы «ВКонтакте».

5 августа сообщалось, что «ВКонтакте» анонсировала запуск бесплатного приложения для видеозвонков. Предполагается, что приложение станет альтернативой платным корпоративным сервисам для личного общения и деловых видеоконференций. Оно обладает аналогичными функциями и не имеет ограничений по времени звонка.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021