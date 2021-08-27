Музыку «ВКонтакте» можно будет слушать без интернета

Пользователи «ВКонтакте» (VK) смогут скачивать и слушать треки офлайн в приложении социальной сети. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, которое поступило «Известиям» 27 августа.

«Музыку «ВКонтакте» можно будет сохранять в мобильном приложении и слушать даже без интернета. Кеширование будет доступно по подписке на музыку «ВКонтакте», VK Combo и BOOM. <…> Изменения начнут действовать с 30 августа», — говорится в публикации.

Отмечается, что подписка на данные сервисы объединяет предложения от сервисов экосистемы VK и ее партнеров.

В компании добавили, что рекомендации платформы стали лучше учитывать предпочтения пользователей: теперь алгоритм может построить не только привычный дневной плейлист, но и подборки с треками, собранными по похожим артистам, жанрам и звучанию.

«Мы постоянно развиваем функциональность платформы, пополняем лицензионную библиотеку треков и сотрудничаем с крупнейшими правообладателями. В этом развитии необходимо соблюдать баланс между интересами пользователей, независимых музыкантов и стандартами музыкальной индустрии по части стриминга. Поэтому мы не только сохраняем музыку бесплатной, позволяя аудитории слушать новые и любимые треки в любом количестве, делиться ими и долгие годы собирать в плейлистах, но и предоставляем больше удобных возможностей пользователям с подпиской», — сообщил Андрей Капитанов, руководитель команды, отвечающей за музыкальные сервисы «ВКонтакте».

5 августа сообщалось, что «ВКонтакте» анонсировала запуск бесплатного приложения для видеозвонков. Предполагается, что приложение станет альтернативой платным корпоративным сервисам для личного общения и деловых видеоконференций. Оно обладает аналогичными функциями и не имеет ограничений по времени звонка.