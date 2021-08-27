Норму стерляди восстановили в водохранилищах Татарстана

В Татарстане продолжается программа по восстановлению нормы стерляди в местных водоемах. Рыбу выпускают в целях восстановления причиненного ущерба водным биологическим ресурсам.

В частности, в Нижнекамское водохранилище в селе Бетьки выпустили 3471 малька этого вида рыбы. Каждый малек весит не менее 3,7 гр, их возраст — 1,5-2 месяца, пишет Inkazan.ru со ссылкой на республиканский госкомитет по биоресурсам.

Стерлядь включена в Красную книгу Татарстана как редкий уязвимый вид.

Ранее сообщалось, что у торговцев на трассе Казань – Набережные Челны нашли копченую стерлядь. Нарушителям грозит штраф до 4 тыс. рублей.

В Татарстане работает рыбоводный комплекс «Биосфера-Фиш». Там производят до 4 млн мальков стерляди в год. Это должно помочь в том, чтобы стерлядь исчезла из Красной книги.