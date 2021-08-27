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Связывающий воедино парки и музеи квартал построят в Можге

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В городе Можга в Удмуртии построят квартал, который свяжет воедино разные части города, основные улицы и площади. Это станет возможным благодаря проекту «Сердце Можги».

Он стал одним из победителей федерального конкурса проектов благоустройства. Таким образом, проект получит деньги на реализацию из федерального бюджета.

Общая площадь благоустраиваемой территории составит 7,3 га. Обновление коснется, в том числе, площади на улице Наговицына, Молодежного парка, сквера у районного дома культуры, Центральной площади, многофункционального пространства «Гаражи». Также в городе внедрят дизайн-код.

В прошлом году проект участвовал в конкурсе «Малые города и сельские поселения», но не вышел в финал. Однако архитекторы учли все комментарии экспертов и переработали заявку. Проект благоустройства разработала команда «Артель архитекторов», пишет ИА «Сусанин».

Ранее сообщалось, что в этом году на благоустройство сельских территорий республики выделили более 60 млн рублей. По данным регионального минсельхоза, подготовлено 188 проектов на общую сумму 234,7 млн рублей.

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