Британия эвакуирует из Кабула только уже находящихся в аэропорту людей

Британские войска эвакуируют из Афганистана только тех лиц, которые уже находятся в аэропорту Кабула, новые заявки приниматься не будут. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщила пресс-служба минобороны Соединенного Королевства.

«В соответствии с нашим запланированным графиком технические зоны подготовки и оформления внутри отеля Baron в Кабуле были закрыты. Это позволит нам сфокусироваться на наших усилиях по эвакуации британских граждан и других лиц, которых мы уже оформили и которые ожидают своего вылета в аэропорту. Возможности Великобритании рассматривать новые заявки сейчас крайне ограничены. Людей больше не будут вызывать в аэропорт», — говорится в сообщении.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что времени для эвакуации людей из Афганистана осталось мало. По его словам, на тот момент из страны британскими войсками были эвакуированы 15 тыс. человек. Также Джонсон выразил надежду на то, что после 31 августа сохранится возможность для всех желающих покинуть Афганистан.

25 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона продолжать осуществление эвакуации американских граждан даже после крайнего срока вывода военных — 31 августа.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа покинул страну.

23 августа талибы обязали Соединенные Штаты вывести войска из страны до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.