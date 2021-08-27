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Эксперт оценил сервис с правилами финбезопасности на «Госуслугах»

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Новый сервис с правилами финансовой безопасности, запущенный на «Госуслугах», выглядит пока недоработанным. Об этом рассказал «Известиям» Игорь Файнман, эксперт по управлению личными финансами и инвестициями, в пятницу, 27 августа.

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Накануне в Минфине России сообщили о начале работы сервиса «Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество» на портале «Госуслуги». Там можно узнать о финансовой безопасности в онлайн-среде, как противостоять телефонным и кибермошенникам. Кроме того, описан механизм действия в интернете финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке инвестиций.

«Основная концепция правильная: «Госуслуги» есть у большинства россиян, и в случае возникновения сомнительной ситуации всегда будет возможность заглянуть в «шпаргалку», — отметил Файнман.

Он указал, что в основу сервиса взяли два основных раздела: какими приемами пользуются мошенники и что делать при обмане. Однако сервису не хватает перечисления «признаков финансовой пирамиды». Они «размыты и в основном идет ссылка на сайт Банка России».

«К сожалению, обычно мошенники действуют напористо и времени бесконечно переходить по ссылкам нет. Целесообразно добавить всю необходимую информацию и сделать визуализацию, так как текст без картинок в XXI веке выглядит плохо читаемым», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что в любом случае «здорово, что проделана такая работа». Даже если она сможет уберечь молодых людей и пенсионеров от мошенников — это уже хороший результат. А если этот сервис максимально популяризировать и доработать — шансы на обман россиян будут стремиться к нулю, заключил специалист.

В свою очередь, Виктор Гулевич, генеральный директор компании «БСС-Безопасность», отметил, что на сайте «Госуслуги» стоило бы указать, что есть проблемы «слабых» паролей, которые могут «очень сильно сказаться» на финансах человека.

Например, если гражданин использует один и тот же пароль для аккаунтов в почте, на форуме, в социальных сетях и в банках, злоумышленники могут получить доступ в мобильный банк такого пользователя в случае взлома одного из сервисов.

Он напомнил, что небезопасными паролями являются, например, Qwerty123!, 1qaz2wsx, которыми граждане всё еще продолжают пользоваться.

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