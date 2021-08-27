Семь человек задержаны за массовую драку на северо-западе Москвы

После драки у парка в Тушино на северо-западе Москвы были задержаны семь человек. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Василия Петушкова в районе лесополосы. Прибывшие на место правоохранители разняли дерущихся, медицинская помощь никому не потребовалась.

Семь человек были доставлены в отделение полиции. В отношении троих составлены протоколы о нарушении общественного порядка, с остальных взяли разъяснение по поводу произошедшего. Причины и обстоятельства потасовки устанавливаются.

Ранее, в июле, около станции метро «Кузьминки» произошла массовая драка между уроженцами Таджикистана и Киргизии, в которой участвовали 180 человек. Из них 94 были задержаны, остальным удалось скрыться. Причиной потасовки стали ножевые ранения, полученные двумя киргизами в Химках в результате конфликта с приезжими из Таджикистана.