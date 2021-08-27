Дорогу из глины сделали в одном из районов Удмуртии

В Удмуртии жители села Юнда Балезинского района рассказали, что им сделали дорогу из глины. Они опасаются, что во время дождей дорогу просто смоет или она превратится в трясину.

По словам одной из местных жительниц, накануне на дороге застряли молоковоз и рейсовый автобус, пишет udm-info.ru.

Ранее сообщалось, что в этом году в Удмуртии ликвидируют 46 мест концентрации ДТП, которые были выявлены в прошлом году. На этих участках установят светофоры, системы освещения, создадут искусственные неровности и устроят ограждения.

Дорожный фонд Удмуртии в этом году превысил 9,3 млрд рублей.