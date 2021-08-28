«Мяч-бросок»: гол в ворота соседа и загубленные котики

Что опять не так с лейблом «Сделано в Китае», для чего бельгийцам разрешили залезать в сад к соседям и зачем тайваньские власти отправили на вечный покой полторы сотни породистых котят. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

С китайской спецификой

На этой неделе глава Iris Kim Inc, компании-подрядчика Пентагона, Бейюнг Ким был приговорен к пяти годам тюрьмы и штрафу в $7,6 млн за то, что продавал товары, сделанные в Китае, под видом американских .

Как выяснилось, компания годами импортировала из КНР различные товары, а затем срезала с них бирки Made in China, заменяя на Made in USA, и уже в таком «патриотичном» обличье продавала их различным подразделениям вооруженных сил США. Таким образом китайскими оказались товары на $7 млн — от плавок курсантов военной базы Вест-Пойнт и футболок армейской команды парашютистов до бутылок с логотипом корпуса морской пехоты .

Между тем по условиям контракта все товары, которые поставляют американским военным, должны быть отечественного производства. Или по крайней мере произведены в небольшом списке стран, куда Китай не входит. На фоне этой грандиозной аферы еще один проступок владельца компании — назначить в официальных документах номинальным президентом фирмы ветерана-инвалида (часть армейских контрактов отдают именно ветеранам) — можно счесть куда менее масштабным жульничеством.

Закон vs гуманность

На днях управление береговой охраны Тайваня наткнулось на рыболовецкую шхуну, перевозившую контрабанду с материкового Китая. Нелегальный товар оказался живым — внутри корабля пограничники обнаружили 62 клетки со 154 породистыми котами общей стоимостью $357 тыс .

Поскольку происхождение животных было неизвестно и они могли представлять собой угрозу биобезопасности, их всех ничтоже сумняшеся решили усыпить . Но сделать это по-тихому не получилось — про эвтаназию невинных животных, среди которых были русские голубые кошки, британские короткошерстные котята и роскошные персы, узнала пресса, а вслед за ней и весь остров.

Решение властей вызвало огромную волну возмущения среди тайваньцев, известных своей любовью к домашним питомцам. По злой иронии судьбы котов умертвили в Международный день защиты бездомных животных .

Мяч-бросок Фото: Coast Guard Administration of Taiwan

Откликнуться на скандал пришлось даже президенту Тайваня Цай Инвэнь, хозяйке двух кошек. На своей странице в Facebook она призвала сограждан с пониманием отнестись к действующим законам, защищающим здоровье нации, заявив при этом и о своей опечаленности случившимся. Между тем министерство юстиции сообщило о намерении увеличить штраф за продажу животных из неизвестных источников сразу до $3 млн.

Восстание капибар

Тем временем в другом уголке мира животные взяли верх над людьми . По крайней мере временно. В последние недели элитный поселок Нордельта в Аргентине, построенный к вящему неудовольствию экологов на реке Парана, столкнулся с нашествием капибар . За считаные дни гигантские грызуны, чей вес достигает 60 кг, подпортили зажиточным обитателям закрытого поселка их тщательно ухоженные сады, покусали несколько собак, спровоцировали серию ДТП. И дружно «удобрили» территорию отходами своей жизнедеятельности.

Впрочем, особого сочувствия незавидная судьба богачей у их сограждан не вызвала . Известный местный эколог Энрике Виале отметил, что первыми вторжение совершили люди, начав строительство там, где исторически обитали карпинчос (так в Аргентине называют капибар). Рядовые сограждане не без злорадства расценили наступление животных на дома богачей как классовую борьбу — мол, толстосумы пытались выселить капибар так же, как они отгородились в своем элитном районе от бедняков, и наконец получили по заслугам.

«Я полностью поддерживаю карпинчос-перонистов из Нордельты, восстанавливающих свою среду обитания», — написал в Twitter один интернет-шутник. Животных он причислил к сторонникам социально ориентированного политического движения, в основе которого лежат идеи бывшего президента Хуана Перона .

Когда мяч на чужой стороне

С 1 сентября в Бельгии вступит в силу закон, который позволяет без спроса забирать из соседского сада случайно попавшие туда вещи. Например, мяч, нечаянно перелетевший к соседям через забор, или сбежавшую собаку или кошку .

Впрочем, сначала всё же законы приличия потребуют от растеряш позвонить соседям в звонок и попросить свою вещь обратно. «Если он откажется или его не будет дома, вы всё равно сможете войти в сад, чтобы быстро вернуть свое. Но только для того, чтобы найти свой мяч или животное, а не брать другие вещи, потому что это всё еще просто называется кражей», — пояснил общественности один из соавторов закона Винсент Сагерт.

Кроме того, в законе отдельно прописали недопустимость провокаций: нельзя специально перебрасывать мяч через забор, чтобы из любопытства поглядеть на соседский двор . При этом, как отличить случайный «мяч-бросок» от намеренного, остается неясным.

Наконец, новый закон дает право на доступ в сад соседей, чтобы установить лестницу при обрезке пограничной живой изгороди или очистке водосточного желоба. В обмен на возможные неудобства жертвы такого законного вторжения получают право на компенсацию.

Антиопиум для народа

Французское издание книги Гитлера «Майн Кампф» стало бестселлером, несмотря на высокую цену в €100 и усилия издателей не привлекать к новинке излишнего внимания . После ее выхода в печать 1 июля уже к концу августа во Франции были раскуплены все 10 тыс. экземпляров.

Впрочем, надо оговориться, что французское издательство Fayard не просто перевело оригинальный текст фюрера. Две трети книги на самом деле состоят из критических комментариев группы историков к творчеству Гитлера, которые, по замыслу авторов, должны стать противоядием от нацистской идеологии. Научно-образовательный характер издания подчеркнули и тем, что, во-первых, убрали имя Гитлера с обложки, а во-вторых, назвали книгу «История зла: критическое издание Майн Кампф» . Наконец, все доходы от продаж издательство обещало отдать в Фонд Освенцима-Биркенау.

Фото: Fayard