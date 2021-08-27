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Ведомства предоставят оперштабу предложения о начале чартеров из РФ в Египет

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Росавиация совместно с другими ведомствами готовит предложения оперативному штабу по борьбе с коронавирусом об увеличении числа регулярных рейсов из России на курорты Египта и начале чартерного сообщения. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает пресс-служба агентства.

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«Проводится работа с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти по внесению предложений в оперативный штаб об увеличении количества регулярных и начале чартерных рейсов в курортные города Египта, как из Москвы, так и из других регионов страны», — говорится в сообщении.

Так, из 49 городов России, из которых в настоящее время разрешены международные полеты, могут возобновиться регулярные полеты. Авиакомпаниям будет предоставлено право осуществлять один рейс в неделю на каждом маршруте в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Также на маршрутах Москва – Хургада и Москва – Шарм-эш-Шейх предлагается увеличить количество рейсов в неделю — с пяти до 15.

С 9 августа в Хургаду и Шарм-эш-Шейх по пять раз в неделю летал только перевозчик «Россия». 13 августа оперативный штаб решил увеличить с 27 августа квоту из Москвы до 15 рейсов в неделю по каждому маршруту. Также были открыты полеты на курорты Египта из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

26 августа Росавиация согласовала рейсы на курорты Египта из 41 города России, однако речь шла о регулярных рейсах.

8 июля президент РФ Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Запрет действовал после трагедии, произошедшей в ноябре 2015 года. Тогда в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет, на нем туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 224 человека.

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