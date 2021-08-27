Главу МИД Украины уличили во лжи о российских самолетах в Афганистане

Главу МИД Украины уличили во лжи о российских самолетах в Афганистане

2021-08-27 11:17:37

2021-08-27 11:17:37

2021-08-27 11:17:37

2021-08-27 11:17:37

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru