Настоящего кота снимут в роли кота Бегемота в фильме «Воланд»

Кота Бегемота в фильме «Воланд» сыграет настоящий кот. Об этом рассказали создатели картины, которую снимают в Санкт-Петербурге.

В фильме снимут двух животных — настоящего и графического. На роль первого выбрали четырехлетнего мэйн-куна по кличке Кеша.

По словам постановщика сцен с животными Людмилы Шулеповой, которые приводит телеканал «78», у Кеши замечательный характер: он честный и интеллигентный. Даже когда Иннокентию страшно на съемках, он честно выполняет свою работу.

В свите Воланда зрители увидят и ненастоящего кота, который создан компанией Main Road Post с помощью компьютерной графики.

Сегодня, 27 августа, в поселке Лисий Нос в Петербурге стартует бесплатный фестиваль короткометражного кино «Кинолес». В программе трехдневного фестиваля примут участие 18 мини-фильмов. Их на берегу Финского залива, на пляже «Морские дубки», смогут посмотреть все желающие.