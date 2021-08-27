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Турция перевезла в аэропорт сотрудников посольства в Кабуле
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Турция перевезла в аэропорт сотрудников посольства в Кабуле

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Турция перевезла сотрудников своего посольства в Афганистане в район аэропорта в Кабуле, где дислоцированы турецкие военные. Об этом в пятницу, 27 августа, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Мы перевезли сотрудников нашего посольства на место дислокации наших военных в районе аэропорта. Там были проведены 3,5-часовые переговоры с представителями талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ — Ред.). Если будет нужно, эти контакты будут продолжены», —рассказал журналистам Эрдоган.

Накануне Минобороны РФ по поручению президента страны Владимира Путина организовало эвакуацию россиян из Афганистана. Корреспондент «Известий» сообщал, что три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76 сделали двухэтажными для эвакуации российских граждан. Также для вывоза граждан из Кабула был задействован еще один борт — пассажирский Ил-62.

25 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона продолжать осуществление эвакуации американских граждан даже после крайнего срока вывода военных США — 31 августа. Он добавил, что в настоящий момент Соединенными Штатами было вывезено 4,5 тыс. из 6 тыс. человек, выразивших желание покинуть афганскую территорию. Тем не менее официальный представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что по мере приближения 31-го числа Вашингтон отдаст приоритет вывозу американских военнослужащих и военного оборудования.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это освобождением страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

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