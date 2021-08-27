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В Германии появились плакаты с Калининградской областью ее составе

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В немецкой федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания неизвестные развесили плакаты политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах, с Калининградской областью в составе, сообщает издание Nordkurier.

Ангела и демоны: кто займет пост Меркель
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Зеленых» может сойти с дистанции, считают эксперты

Отмечается, что изображения 72-летней давности содержат агитацию за Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС) и прочие партии.

По словам члена ХДС Ханнеса Деттманна, организация не имеет отношения к расклейке данных плакатов. Он заявил, что они должны быть сняты, так как «вводят в заблуждение и не являются плакатами ХДС, одобренными партией».

Накануне немецкий политолог Александр Рар заявил, что на предстоящих парламентских выборах в Германии победу одержит христианско-демократический блок.

В тот же день член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт, комментируя «Известиям» предстоящие выборы в Германии, выразил надежду на то, что новый канцлер продемонстрирует свою самостоятельность и пересмотрит предыдущие решения, в том числе в отношении России.

21 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала своим преемником на посту председателя ХДС члена партии Армина Лашета, а также выразила «твердое убеждение» в том, что Лашет станет канцлером Германии после выборов. В своем выступлении она особо подчеркнула личные качества кандидата.

Комментируя данное заявление, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин указал на то, что нынешний канцлер ФРГ пытается «спасти» своего протеже, поскольку исход выборов не определен.

26 сентября состоятся парламентские выборы в Германии. Занимающая пост канцлера с 2005 года Ангела Меркель решила в этом году не выдвигать свою кандидатуру. Победившая партия получит возможность утвердить канцлера или сформировать правительство — скорее всего, в коалиции с другими политсилами. Кандидатом в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС) является Армин Лашет, от партии «Зеленые» — Анналена Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц.

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