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В Дагестане нашли тело четвертого погибшего после схода селей

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Спасатели обнаружили тело четвертого человека, которого унесло селевым потоком в Дагестане. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Как рассказали в МЧС, в 09:10 спасателями в 50 метрах от моста в селе Майданское было обнаружено тело парня из села Хаджалмахи Левашинского района. Тело было опознано родственниками.

Юношу вместе с матерью в автомобиле «ВАЗ-2107» унесло селевым потоком. Тело женщины нашли ранее, в четверг.

Еще одного мужчину, местного жителя, унесло селевым потоком в его автомобиле «ГАЗель» в Левашинском районе. Его тело было найдено в среду, 25 августа.

24 августа два туриста из Москвы и Петербурга пропали из-за подъема уровня воды в реке после ливней в Карадахской теснине и схода селя. Один был найден, поиски жителя Москвы продолжаются.

Мощный селевой поток сошел в Дагестане 24 августа.

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