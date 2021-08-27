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В Приангарье нашли погибшими сплавлявшихся по реке Ия туристов

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В Иркутской области нашли погибшими двоих туристов, сплавлявшихся по реке Ия. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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Уточняется, что их тела были найден накануне. Погибшие сплавлялись еще с двумя туристами, чьи тела обнаружили ранее.

16 августа в пожарно-спасательную службу Иркутской области поступило сообщение о том, что на 150-м км от поселка Аршан в Нижнеудинском районе в верховьях реки Ия очевидцами была обнаружена перевернутая аэролодка «Север».

По словам жителей Аршана, днем 6 августа они видели двоих мужчин и двух женщин, которые грузили личные вещи в лодку. Они направились вверх по течению реки. Предполагается, что туристы добирались до урочища Габова Яма.

22 августа на телефон спасения «112» поступило сообщение о найденной в районе деревни Быстрая перевернутой лодке. Позднее потерявшиеся женщина и один из мужчин вышли на базу егеря, поиски второго мужчины продолжаются. По словам начальника Центрального поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области Николая Гончарова, в ходе работ по поиску пропавших было обследовано более 200 км реки и береговой линии. Поиски затрудняло изменение уровня реки.

Спасатели отмечают, что чаще всего в этих местах сплавляются бывалые туристы, реже экстремалы. Согласно международной классификации, река Ия относится к пятой категории сложности, ее участки представляют серьезную опасность для жизни, перед сплавом по таким рекам необходима предварительная разведка.

Сотрудники МЧС России напомнили туристам, что информировать спасательные службы о прохождении туристических маршрутов обязательно, однако только половина любителей экстрима и путешествий, отправляясь в опасный сплав или поход в горы, регистрируются в экстренных службах региона. В этом году, подчеркнули в МЧС, происшествия с участием туристов были только в составе незарегистрированных групп.

Ранее, в июне, в Карачаево-Черкесии в ходе одного из сплавов перевернулся катамаран с туристами, приехавшими из Краснодара, в результате чего два человека погибли и 12 пострадали. После гибели туристов двух инструкторов арестовали. Им предъявили обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших за собой смерть.

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