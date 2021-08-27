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В Госдуме оценили предложение обеспечить бесплатным интернетом студентов-очников

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Студенческие библиотеки с бесплатным доступом к обучающим сайтам должны быть в каждом вузе. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, прокомментировав предложение об обеспечении студентов-очников бесплатным интернетом.

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«С самой постановкой вопроса я согласна... Я считаю, что это правильно. Именно в студенчестве человек набирается информации, обучается», — приводит ее слова RT.

Ранее в этот день руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил обеспечить студентов-очников бесплатным доступом в интернет. Он отметил, что интернет нужен студентам для доступа к учебной литературе, онлайн-лекциям и научным статьям, а это значительные и весомые дополнительным знания, необходимые для успешной учебы.

27 июля в исследовании Общероссийского народного фронта (ОНФ) отмечалось, что почти треть российских школ переплачивают за интернет.

В сентябре 2020 года Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел мониторинг качества интернет-услуг почти в 2,7 тыс. образовательных учреждений из 73 регионов. Было выявлено, что 22% школ платят за интернет вдвое больше средней цены по России, а 6% расходуют втрое больше средств.

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