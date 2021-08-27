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Две авиабомбы времен войны нашли в Волгограде

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В Волгограде в Тракторозаводском и Городищенском районах нашли две неразорвавшиеся авиабомбы времен Сталинградской битвы. Их обезвредили специалисты пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС.

ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на ГУ МЧС по региону пишет, что боеприпасы нашли во время земляных работ. Специалисты установили, что это фугасные авиабомбы ФАБ-50. Для обезвреживания вызвали саперов из Ростова-на-Дону. В четверг, 26 августа, бомбы вывезли в безлюдные места и уничтожили.

Агентство пишет, что только за этот год специалисты обезвредили в общей сложности 18 авиабомб времен Великой Отечественной войны, которые были найдены в регионе. Всего же за семь месяцев было найдено и обезврежено более 1,8 тыс. взрывоопасных предметов — от бомб до ручных гранат.

24 августа сообщалось, что в Южно-Сахалинске возле школы нашли артиллерийский снаряд. Перед тем, как изъять его, территорию оцепили, а маршруты детей скорректировали.

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