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Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области

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В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать в течение пятницы, 27 августа. Причина — сильные ливни, грозы и град.

При осадках порывы ветра могут достигать 23 м/с, пишет RostovGazeta со ссылкой на региональное УМЧС. Местным жителям рекомендуют обходить стороной деревья и рекламные щиты. Не стоит оставлять под ними автомобили.

Ранее в Ростове-на-Дону сильный ветер повалил несколько деревьев. Одно из них упало на ларек, в котором продавали овощи. Обошлось без пострадавших.

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