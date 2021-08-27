Трехлетнюю девочку в Ярославле насмерть зажало дверями автобуса

В Ярославле трехлетнюю девочку зажало в дверях автобуса, от полученных травм она скончалась в больнице. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

«Ребенок скончался. Множественные травмы, несовместимые с жизнью. До вечера оперировала бригада сразу нескольких специалистов», — передает сообщение ТАСС.

ЧП произошло накануне днем. На остановке общественного транспорта «Улица Елены Колесовой» женщина с девочкой выходили из автобуса. Женщина вышла первой, а девочку зажало дверями.

По информации местных СМИ, водитель не заметил, что девочку зажало. Очевидцы рассказали, что стали стучать по двери автобуса, чтобы водитель остановился. Однако автобус начал движение, и девочка попала под его колеса, передают «Вести Ярославль».

Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение областной детской больницы, но, несмотря на усилия медиков, девочка скончалась.

Ранее, 5 августа, сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево двери лифта зажали мальчика. Ребенок получил травму руки и был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Красногорска. По словам свидетелей, он потерял много крови.

Как указали в аэропорту, во всех лифтах Шереметьево установлены предупреждающие знаки о необходимости осуществлять полный контроль за детьми и не оставлять их без присмотра в кабинах, а также в холлах при ожидании лифта.