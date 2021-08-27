Прямой эфир
Общество
В Крыму установили главного организатора водной блокады полуострова
Общество
Финансист рекомендовал начать инвестировать с 10 тыс. рублей
Общество
В России предложили обеспечить студентов-очников бесплатным интернетом
Мир
Бывший шеф-повар Белого дома поделился секретами полезного завтрака
Мир
Министр обороны Казахстана заявил о готовности уйти в отставку после взрыва в военчасти
Интернет
Специалисты обнаружили масштабную уязвимость в облачном сервисе Microsoft
Происшествия
В больнице в Новосибирской области из-за задымления эвакуировали 250 человек
Спорт
Велогонщик Асташов побил мировой рекорд в индивидуальной гонке на Паралимпиаде
Мир
Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до пяти

Трехлетнюю девочку в Ярославле насмерть зажало дверями автобуса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ярославле трехлетнюю девочку зажало в дверях автобуса, от полученных травм она скончалась в больнице. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

«Ребенок скончался. Множественные травмы, несовместимые с жизнью. До вечера оперировала бригада сразу нескольких специалистов», — передает сообщение ТАСС.

ЧП произошло накануне днем. На остановке общественного транспорта «Улица Елены Колесовой» женщина с девочкой выходили из автобуса. Женщина вышла первой, а девочку зажало дверями.

По информации местных СМИ, водитель не заметил, что девочку зажало. Очевидцы рассказали, что стали стучать по двери автобуса, чтобы водитель остановился. Однако автобус начал движение, и девочка попала под его колеса, передают «Вести Ярославль».

Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение областной детской больницы, но, несмотря на усилия медиков, девочка скончалась.

Ранее, 5 августа, сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево двери лифта зажали мальчика. Ребенок получил травму руки и был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Красногорска. По словам свидетелей, он потерял много крови.

Как указали в аэропорту, во всех лифтах Шереметьево установлены предупреждающие знаки о необходимости осуществлять полный контроль за детьми и не оставлять их без присмотра в кабинах, а также в холлах при ожидании лифта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021