Новый туристический маршрут запускают в Казани

Для жителей и гостей столицы Татарстана запустили новый туристический маршрут «Жизнь Тукая». Экскурсия проводится на двух языках. Ее организуют префектура «Старый город» и МБУ «Историческая среда».

Туристам предлагают пройти по улицам и знаковым местам, которые связаны с жизнью и творчеством татарского поэта Габдуллы Тукая. 30 августа в 15:00 начнется экскурсия на русском языке, а в 17:30 — на татарском, пишет ИА «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в Уфе установили памятник Габдулле Тукаю. Его открыли в рамках Дней Татарстана в Башкирии. Идею установить в Уфе памятник поэту озвучили представители татарской общины.