Газовые баллоны нашли на месте лесного пожара в Свердловской области

Под Екатеринбургом на месте лесного пожара обнаружили газовые баллоны. Их нашли волонтеры рядом с Зеленым мысом, вдоль дороги у станции 1624 км. Баллончики были перемотаны, не исключено, что они принадлежат поджигателям.

Волонтеры рассказал Е1, что задержали одного из четырех поджигателей. Его передали правоохранителям.

26 августа Екатеринбург накрыл смог. Причина — пожары под Сысертью. С ними ведут борьбу пожарные и волонтеры, пишет ТагилСити.Ру.

Несколько дней продолжается пожар в Волчихе. Пока его не удается локализовать. Огонь также подступил к горнолыжному курорту «Волчиха». Персонал готов к эвакуации.