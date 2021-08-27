ФАС оштрафовала Booking.com за злоупотребление доминирующим положением

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию по интернет-бронированию отелей Booking.com B.V. на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщается на сайте ФАС 26 августа.

В ведомстве указали, что в декабре прошлого года ФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking.com B.V., возбужденного в результате рассмотрения обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Сообщалось, что компания «злоупотребила доминирующим положением на рынке предоставления услуг агрегаторов» информации о предоставляемых для отдыха гостиницах.

«Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com», — уточняется в сообщении.

В ФАС указали, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке и приводят к ущемлению интересов гостиниц.

До настоящего момента компания не исполнила предписание.

Наказание за нарушение предусмотрено ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ («Совершение занимающим доминирующее положение на товарном рынке хозяйствующим субъектом действий, признаваемых злоупотреблением»).

Как ранее отмечал заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко, рассмотрение дела в отношении Booking.com показало, что российские гостиницы зависят от компании и любое ее действие может оказывать прямое влияние на коммерческую деятельность гостиниц и потребителей гостиничных услуг. «В такой ситуации важно пресекать любые антиконкурентные практики агрегаторов, замыкающих целые группы потребителей на своих услугах и препятствующих им в получении нужных услуг у других участников рынка. Установление различных паритетов со стороны Booking.com — яркий пример таких практик», — заявил он.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Booking.сom, сервис обжалует решение Федеральной антимонопольной службы.

ФАС возбудила дело против Booking.com в декабре 2019 года, пишет «Газета.ру».

21 сентября 2020 года ведомство вынесло Booking.сom второе предупреждение с требованием перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены. В ведомстве уточнили, что сервис обязывал отели и гостиницы, с которыми он заключал соглашения, соблюдать равные условия продажи номеров: при заключении контракта с агрегатором отель лишался возможности предлагать более выгодные условия на своем сайте или для уже прибывших постояльцев. Ограничение, как отмечается, касалось как цен на проживание, так и наличия и видов номеров.