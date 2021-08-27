Прямой эфир
Общество
В Крыму установили главного организатора водной блокады полуострова
Общество
Финансист рекомендовал начать инвестировать с 10 тыс. рублей
Общество
В России предложили обеспечить студентов-очников бесплатным интернетом
Мир
Бывший шеф-повар Белого дома поделился секретами полезного завтрака
Мир
Министр обороны Казахстана заявил о готовности уйти в отставку после взрыва в военчасти
Интернет
Специалисты обнаружили масштабную уязвимость в облачном сервисе Microsoft
Происшествия
В больнице в Новосибирской области из-за задымления эвакуировали 250 человек
Спорт
Велогонщик Асташов побил мировой рекорд в индивидуальной гонке на Паралимпиаде
Мир
Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до пяти

ФАС оштрафовала Booking.com за злоупотребление доминирующим положением

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию по интернет-бронированию отелей Booking.com B.V. на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщается на сайте ФАС 26 августа.

Не сошлись звезды: Booking обвинили в продвижении нелегальных гостиниц
На сайтах тревел-агентств под видом отелей предлагается частное жилье

В ведомстве указали, что в декабре прошлого года ФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking.com B.V., возбужденного в результате рассмотрения обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Сообщалось, что компания «злоупотребила доминирующим положением на рынке предоставления услуг агрегаторов» информации о предоставляемых для отдыха гостиницах.

«Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com», — уточняется в сообщении.

В ФАС указали, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке и приводят к ущемлению интересов гостиниц.

До настоящего момента компания не исполнила предписание.

Наказание за нарушение предусмотрено ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ («Совершение занимающим доминирующее положение на товарном рынке хозяйствующим субъектом действий, признаваемых злоупотреблением»).

Как ранее отмечал заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко, рассмотрение дела в отношении Booking.com показало, что российские гостиницы зависят от компании и любое ее действие может оказывать прямое влияние на коммерческую деятельность гостиниц и потребителей гостиничных услуг. «В такой ситуации важно пресекать любые антиконкурентные практики агрегаторов, замыкающих целые группы потребителей на своих услугах и препятствующих им в получении нужных услуг у других участников рынка. Установление различных паритетов со стороны Booking.com — яркий пример таких практик», — заявил он.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Booking.сom, сервис обжалует решение Федеральной антимонопольной службы.

ФАС возбудила дело против Booking.com в декабре 2019 года, пишет «Газета.ру».

21 сентября 2020 года ведомство вынесло Booking.сom второе предупреждение с требованием перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены. В ведомстве уточнили, что сервис обязывал отели и гостиницы, с которыми он заключал соглашения, соблюдать равные условия продажи номеров: при заключении контракта с агрегатором отель лишался возможности предлагать более выгодные условия на своем сайте или для уже прибывших постояльцев. Ограничение, как отмечается, касалось как цен на проживание, так и наличия и видов номеров.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021