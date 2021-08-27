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Врач перечислил способы восстановления режима сна у детей после каникул

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Фото: Depositphotos/dizajnersab.mail.ru
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Во время каникул режим сна у ребенка сбивается, поэтому важно наладить оптимальное время отхода ко сну и подъема с утра в будни. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказал врач-сомнолог, заведующий отделением сомнологии Федерального центра оториноларингологии ФМБА Александр Мельников.

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«Когда учеба начнется, то вам, конечно, придется поднимать ребенка вовремя. Но в таком случае к вечеру накопится необходимое давление сна и ребенок сам будет засыпать пораньше, чем это было на каникулах, так график сна вернется к тому, который был во время учебы», — сообщил специалист kp.ru.

Кроме того, он выделил несколько правил для здорового сна ребенка.

Одним из них является установление графика сна — ложиться спать каждый вечер в одно и то же время — желательно до 21:00, отметил сомнолог.

Также он посоветовал обнимать и спокойно разговаривать с ребенком перед сном для снижения тревоги, поддерживать тишину, исключить шумные и активные занятия перед сном, а также минимизировать просмотр телевизора незадолго до сна.

Помимо этого, специалист добавил, что на спокойный лад настраивает ведение личного дневника, в котором ребенок может описать или нарисовать события и переживания за день, а также чтение бумажных книг вечером.

Ранее, 1 июля, врач и видеоблогер Али Абдаал из Великобритании рассказал, что наиболее эффективным способом улучшить сон является отказ от использования телефона по вечерам. Кроме того, врач посоветовал отдавать предпочтение обычным будильникам, а не подобному приложению в телефоне. Также он рассказал, что лучше поддерживать температуру в комнате на уровне +19 градусов и использовать блокирующие свет шторы.

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