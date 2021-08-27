Прокуратура назвала возможную причину пожара в жилом доме в Екатеринбурге

Пожар в пятиэтажном доме в Екатеринбурге мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Рассматриваются несколько версий причины возгорания. В качестве основной версии рассматривается неосторожное обращение с огнем. Точная причина и очаг пожара будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы», — говорится в сообщении.

Прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

Сообщение о возгорании кровли дома поступило в 0:55 мск. Площадь пожара составила 780 кв. м. Из дома было эвакуировано 65 человек, в том числе семеро детей.

В пожаре погибли два человека.