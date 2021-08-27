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Эксперт назвал основные ошибки родителей школьников

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Одними из главных ошибок родителей школьников являются отсутствие у детей четкого режима дня, отказ от горячего питания в школе, игнорирование вакцинации и рекомендаций офтальмолога и другие. Об этом в пятницу, 27 августа, в интервью «РИА Новости» сообщил главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

Говоря об отсутствие режима у ребенка, специалист особенно выделил время утреннего пробуждения. Также у многих детей, особенно у тех, кто не посещал детские сады, отсутствует навык находиться в сосредоточенном состоянии 30–35 минут.

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«Важно сформировать безусловный авторитет учителя, выполнение его требований в полном объеме, не рекомендуется брать с собой игрушки», — добавил он.

Врач отметил, что еще одной распространенной ошибкой родителей является уход в отпуск во время учебы ребенка, что нарушает его образовательный процесс.

Кроме того, учебному процессу мешают неудобная одежда, обувь, портфель, письменные принадлежности и отсутствие правильно обустроенного домашнего рабочего места.

Османов также рекомендовал не отказываться от питания в школе и подчеркнул, что необходимо, чтобы родители объяснили детям важность приема горячей пищи.

«Ошибкой является отсутствие вакцинаций у ребенка, что может способствовать распространению часто встречающихся инфекций в детском коллективе, таких как пневмококковая инфекция, ветряная оспа, коклюш, корь и многие другие. А также игнорирование рекомендаций специалистов, например, офтальмолога касательно зрительных нагрузок или удаленности парты от доски», — заключил педиатр.

Ранее, 25 августа, Османов назвал критерии, которым должны отвечать рюкзак и рабочее место школьника, а также рассказал, какие тетради лучше выбрать.

Психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян 24 августа отметил, что для комфортного возвращения школьника в учебный процесс после каникул необходимо заранее восстановить режим, возобновить умственную активность, обсудить с ним каникулы и подарить подарок перед началом года. По словам специалиста, ребенку может быть тяжело перестроиться с длительного отдыха на ежедневную работу, поэтому стоит подготовиться заранее.

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