Стратегия стран Запада в Афганистане провалилась. Об этом в пятницу, 27 августа, заявил бывший заместитель генсека ООН Пино Арлакки.

«После полного провала в Афганистане Запад утратил право голоса по этой проблеме. А наше общественное мнение все еще не отдает себе в этом отчёта. Здесь продолжают говорить так, как будто поражения в Афганистане не было. Но мяч уже находится на другой стороне поля. Теперь все будет зависеть от того, что решат, прежде всего, Китай и Россия, а также Пакистан, Иран, Индия и другие страны Азии», — приводят «РИА Новости» слова Арлакки.

Экс-дипломат добавил, что избежать хаоса в Афганистане возможно, если осуществить восстановление страны, используя, в том числе, ее внутренние ресурсы.

«К слову, такой план будет стоить совсем немного. Достаточно просто сохранить уровень международной помощи на прежнем уровне, заменив военную помощь на помощь в области развития», — заключил Арлакки.

17 августа российский сенатор Алексей Пушков указал на удар по американской репутации на фоне захвата Афганистана боевиками радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Политик отметил, что, пережив осознание поражения в Кабуле, Вашингтон в качестве шага к восстановлению авторитета США предпримет попытку «взять где-то военный реванш».

14 августа издание The Hill опубликовало смежное заключение: ситуация в Афганистане отрицательно сказывается на мировом имидже Соединенных Штатов, что также подтвердили опрошенные эксперты. Таким образом, американское правительство фактически отворачивается от наглядного нарушения демократических положений и обесценивает результаты 20-летней работы США и мирового сообщества.

При этом, как заявил американский президент Джо Байден, он готов подвергнуться критике за решение вывести американские войска из Афганистана, однако настаивает на правильности данного шага. По его словам, единственный жизненно важный национальный интерес США в Афганистане заключается в предотвращении террористической атаки на американскую сторону.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.